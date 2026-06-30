प्रधानमंत्री दिसंबर में जा सकते हैं अमेरिका, G-20 सम्मेलन में शामिल होंगे; कनाडा भी जाने की चर्चा

कनाडा

कनाडा दौरे पर क्या हो सकता है?

कनाडा में प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा के दौरान दोनों देशों में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों देशों ने पिछले साल के अंत में CEPA वार्ता औपचारिक रूप से शुरू की थी, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। जस्टिन ट्रुडो के कार्यकाल में भारत-कनाडा के रिश्ते सबसे खराब दौर में थे। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रिश्तों में सुधार हुआ है। इस लिहाज से ये दौरा अहम रहेगा।