प्रधानमंत्री मोदी 13-18 जून तक फ्रांस में G-7 शिखर सम्मेलन लेंगे हिस्सा, स्लोवाकिया भी जाएंगे

दौरा

प्रधानमंत्री मोदी 14 से 16 जून तक करेंगे स्लोवाकिया का दौरा

प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, स्लोवाकिया गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री फिको से बातचीत करेंगे और सहयोग के रास्ते तलाशेंगे। इसी तरह राष्ट्रपति पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। यह दौरा व्यापार, निवेश और रेलवे विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती में भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा।