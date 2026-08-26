नेपाल में भयावह बाढ़ हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेंद्र शाह से बात की

नेपाल में भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा कि नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के जल्द बचाव और राहत के लिए भारत का दूतावास नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है।

नेपाल सरकार के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्यों को और मजबूत किया जा रहा है।

दूतावास ने भारतीय नागरिकों से जुड़ी मदद और जानकारी के लिए +977 985 131 6807, +977 970 910 7500 पर संपर्क करने के लिए कहा है।