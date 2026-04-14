प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 40 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है

अमेरिका-ईरान वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की डोनाल्ड ट्रंप से बात, जानिए क्या हुई चर्चा

लेखन भारत शर्मा 07:49 pm Apr 14, 202607:49 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई चर्चा के विफल होने के बाद मध्य-पूर्व में अभी भी तनाव बना हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। करीब 40 मिनट तक हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच मध्य-पूर्व के मौजूदा हालातों के साथ आपसी संबंधों पर भी चर्चा हुई। हालांकि, वार्ता की विस्तृत जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है।