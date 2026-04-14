अमेरिका-ईरान वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने की डोनाल्ड ट्रंप से बात, जानिए क्या हुई चर्चा
क्या है खबर?
अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई चर्चा के विफल होने के बाद मध्य-पूर्व में अभी भी तनाव बना हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। करीब 40 मिनट तक हुई इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच मध्य-पूर्व के मौजूदा हालातों के साथ आपसी संबंधों पर भी चर्चा हुई। हालांकि, वार्ता की विस्तृत जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है।
संदेश
भारत के लोग आपसे प्यार करते हैं- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई इस लंबी बातचीत में भारत और अमेरिका के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से कहा, "भारत के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं।" ईरान युद्ध के दौरान यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बात हुई है। दोनों के बीच यह बातचीत तब हुई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता नाकाम हो गई।
बातचीत
इससे पहले 24 मार्च को हुई थी दोनों नेताओं के बीच बात
प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच इससे पहले 24 मार्च को बातचीत हुई थी। ईरान युद्ध के बीच दोनों की यह पहली बातचीत थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा था कि राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बात हुई। भारत तनाव कम करने और शांति बहाली का समर्थन करता है। उन्होंने बताया था कि दोनों नेताओं के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य पर हो रहे व्यवधान को लेकर भी बात हुई थी।