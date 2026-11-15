प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर पिछली सरकारों पर हमला बोला है

जनजातीय गौरव दिवस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी- पिछली सरकारों ने नहीं की आदिवासियों की परवाह

लेखन भारत शर्मा 05:11 pm Nov 15, 202605:11 pm

क्या है खबर?

देशभर में 1 से 15 नवंबर तक मनाए गए 'जनजातीय गौरव पखवाड़ा' के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े आदिवासी लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बांस काटने पर लगे पुराने ब्रिटिश कानूनों से लेकर PM-जनमन और पीएम श्री स्कूलों तक के माध्यम से आदिवासी समाज के जीवन में आए बदलावों को रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला है।