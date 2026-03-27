प्रधानमंत्री मोदी का मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में अहम संदेश, कहा- नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के के जरिए आयोजित बैठक में उन्होंने सतर्कता, समन्वय और उभरती चुनौतियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस संकट की स्थिति से देश निपट लेगा और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।

क्षमता प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाई कोराना महामारी की याद प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से उत्पन्न व्यवधानों को कम करने की क्षमता को याद दिलाते हुए कहा कि देश इस संकट से भी पार पा लेगा। उन्होंने बताया कि 3 मार्च से एक अंतर-मंत्रालयी समूह प्रतिदिन घटनाक्रम की समीक्षा कर रहा है। उन्होंने आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना जैसी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं को भी रेखांकित किया।

अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की अफवाहों से सतर्क रहने की अपील प्रधानमंत्री मोदी ने खरीफ ऋतु से पहले उर्वरक भंडारण और वितरण की निगरानी समेत कृषि क्षेत्र में अग्रिम योजना बनाने की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी नागरिकों से लॉकडाउन जैसी अफवाहों पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया समेत अन्य प्लेटफार्मों पर प्रसारित हो रही फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रति सतर्क रहने की अपील की। इसी तरह उन्होंने देशवासियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी एजेंटों से भी सतर्क रहने की सलाह दी।

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निर्देश राज्यों को जमाखोरी रोकने के निर्देश प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों से आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्षों को सक्रिय करने का आह्वान किया और व्यवधानों को रोकने के लिए प्रशासनिक सतर्कता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहाजरानी, ​​आवश्यक आपूर्ति और समुद्री संचालन से संबंधित मुद्दों के लिए सीमावर्ती और तटीय राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

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