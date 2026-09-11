प्रधानमंत्री मोदी ने 9/11 पीड़ियों को किया याद, कहा- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत अग्रणी

साल 2001 में अल-कायदा के आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले को आज पूरे 25 साल पूरे हो चुके हैं, जिसने आधुनिक इतिहास और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था।

11 सितंबर, 2001 को आतंकवादियों ने 4 विमानों को हाईजैक किया था, जिनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (ट्विन टावर्स) से, एक को वर्जीनिया में पेंटागन से टकराया गया था। इस भीषण हमले में 2,977 लोगों की जान गई थी।