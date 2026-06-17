G-7 में मोदी और ट्रंप की मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का नाम लिए बगैर G-7 में नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया

लेखन गजेंद्र 09:04 am Jun 17, 202609:04 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका का नाम लिए बगैर उनके हमले में मारे गए नाविकों का मुद्दा उठाया। मोदी ने आउटरीच सत्र में 'नई साझेदारियां बनाना और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को फिर से मजबूत करना' विषय पर बोलते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष से हमारे मित्र देशों को जान-माल का नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में कई भारतीय नागरिकों को भी जान गंवानी पड़ी।