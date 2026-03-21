प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की है

प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को दी ईद और नवरोज की बधाई, संघर्ष पर भी चर्चा

लेखन भारत शर्मा 04:58 pm Mar 21, 202604:58 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात कर उन्हें ईद और ईरानी नववर्ष नवरोज की शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता व खुशहाली पर भी बात हुई। इस अहम कूटनीतिक वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे पर हो रहे उन हमलों की कड़ी निंदा की, जो क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं।