इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मोदी ने बधाई दी (फाइल तस्वीर)

जॉर्जिया मेलोनी इटली में लंबे समय तक सरकार चलाने वाली प्रधानमंत्री बनी, मोदी ने दी बधाई

लेखन गजेंद्र 02:03 pm Sep 04, 202602:03 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को सबसे लंबे तक देश की सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'इटली के युद्ध-बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर मेरी मित्र प्रधानमंत्री मेलोनी को बधाई। यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली की जनता के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है।' प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले सालों के लिए शुभकामनाएं भी दी है।