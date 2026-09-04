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जॉर्जिया मेलोनी इटली में लंबे समय तक सरकार चलाने वाली प्रधानमंत्री बनी, मोदी ने दी बधाई
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मोदी ने बधाई दी (फाइल तस्वीर)

जॉर्जिया मेलोनी इटली में लंबे समय तक सरकार चलाने वाली प्रधानमंत्री बनी, मोदी ने दी बधाई

लेखन गजेंद्र
Sep 04, 2026
02:03 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को सबसे लंबे तक देश की सरकार चलाने का रिकॉर्ड बनाने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'इटली के युद्ध-बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर मेरी मित्र प्रधानमंत्री मेलोनी को बधाई। यह उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली की जनता के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है।' प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले सालों के लिए शुभकामनाएं भी दी है।

बधाई

रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की बात

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इटली की साझेदारी को और मजबूत करने में मेलोनी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने लिखा, 'भारत और इटली की विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में उनकी दोस्ती की अहम भूमिका रही है और मैं हमारे देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए हमारे करीबी सहयोग को जारी रखने की उम्मीद करता हूं। आने वाले वर्षों में उनकी निरंतर सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।'

रिकॉर्ड

मेलोनी ने कार्यकाल के 1,413 दिन पूरे किए

दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता मेलोनी ने 22 अक्टूबर, 2022 को पहली महिला प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 1,413 दिन पूरे कर लिए।

उनकी सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इटली की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार है, जिसने दिवंगत सिल्वियो बर्लुस्कोनी के 2001-2005 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

युद्ध के बाद गणतांत्रिक इटली में 80 साल में 68 सरकारें बनी, जिनमें प्रत्येक सरकार औसतन 13 महीने चली।

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