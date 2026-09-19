प्रधानमंत्री मोदी का दावा- वैश्विक औसत से आधी है भारत की प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दर

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की बड़ी उपलब्धियां बताते हुए कहा, "PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' के तहत 50 लाख घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा चुके हैं। अकेले सौर ऊर्जा के माध्यम से 20 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन रोकने में मदद मिलती है।"

उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री में 950 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और देश का मेट्रो रेल नेटवर्क 1,000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है।