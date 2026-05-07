ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी प्रोफाइल फोटो बदली

अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'एक साल पहले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारी सेनाओं ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया और उन लोगों को करारा जवाब दिया जिन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया था। भारतीयों को हमारी सेनाओं पर गर्व है। हमारी सेनाओं और उनकी सफलता के प्रति सम्मान के तौर पर, आइए हम सभी X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर (DP) को, नीचे दी गई तस्वीर से बदल लें।'