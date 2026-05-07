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ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी प्रोफाइल फोटो बदली
ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी प्रोफाइल फोटो बदली

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ, प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी प्रोफाइल फोटो बदली

लेखन गजेंद्र
May 07, 2026
12:07 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो को बदल दिया है। उन्होंने प्रोफाइल फोटो पर 'ऑपरेशन सिंदूर' का लोगो लगाया है, जिसे पिछले साल सेना ने पाकिस्तान पर हमले के तुरंत बाद जारी किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लोगों की तस्वीर साझा कर सभी से अपनी प्रोफाइल फोटो बदलने की अपील की है।

अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'एक साल पहले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारी सेनाओं ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया और उन लोगों को करारा जवाब दिया जिन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया था। भारतीयों को हमारी सेनाओं पर गर्व है। हमारी सेनाओं और उनकी सफलता के प्रति सम्मान के तौर पर, आइए हम सभी X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर (DP) को, नीचे दी गई तस्वीर से बदल लें।'

ट्विटर पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने साझा की तस्वीर

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संदेश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया संदेश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना कार्यों में बेजोड़ सटीकता, सेवाओं के बीच सहज तालमेल और गहरा समन्वय देखने को मिला, जिसने आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने लिखा कि यह पराक्रम दर्शाता है कि जब भी देश पर कोई संकट आता है, तो हमारे सशस्त्र बल निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।

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