प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS बिजनेस फोरम को संबोधित किया है

BRICS बिजनेस फोरम में बोले प्रधामंत्री मोदी- वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत बना उम्मीद की किरण

लेखन भारत शर्मा 08:00 pm Sep 11, 202608:00 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले शुक्रवार को आयोजित BRICS बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इसमें दोनों नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और व्यापार पर अपनी-अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत को स्थिरता का केंद्र बताया, वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने मंच से पश्चिमी देशों की नीतियों पर कड़ा प्रहार बोलते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया।