प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से फोन पर बात की

प्रधानमंत्री मोदी ने स्मित मच्छार से की वीडियो कॉल, पायलट बोले- हनुमान चालीसा पढ़ रहा था

लेखन गजेंद्र 12:08 pm Oct 02, 202612:08 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की और उनका हालचाल पूछा। दोनों की वीडियो कॉल पर हुई। बातचीत के दौरान मोदी ने घायल मच्छार की बहादुरी की प्रशंसा की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे पूरी घटना के बारे में जाना और पूछा कि इस तरह के साहस की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली है। बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर है।