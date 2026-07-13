केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर बयान दिया

क्या अमेरिका के साथ बेहतर डील के लिए व्यापार समझौते में देरी कर रहा भारत?

लेखन गजेंद्र 05:08 pm Jul 13, 202605:08 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और भारत के बीच कई दौर की वार्ता होने के बाद भी अभी तक व्यापार समझौते पर कोई फैसला सामने नहीं आया है, जिसको लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। रॉयटर्स ने दावा किया है कि भारत ने हाल में हुई वार्ता में अमेरिका के साथ त्वरित व्यापार समझौते को अस्वीकार कर दिया है और एक बेहतर सौदे की प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खबर को झूठी और बेबुनियाद बताया है।