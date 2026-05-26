भारत-कनाडा में महा-डील: 2030 के अंत तक 4.77 लाख करोड़ के व्यापार का लक्ष्य
भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य मकसद भारत और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को आगे बढ़ाना था। गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मार्क कार्नी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कार्नी की हाल की भारत यात्रा का भी जिक्र किया और बताया कि इस यात्रा से दोनों देशों की साझेदारी को नई गति मिली है।
मार्क कार्नी ने CEPA को बताया 'गेम चेंजर'
दोनों देश जल्द ही CEPA को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रख रहे हैं। इस समझौते से दोनों तरफ व्यापार और रोजगार के अवसरों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। कार्नी ने इसे कनाडा के श्रमिकों और व्यवसायों के लिए 'गेम चेंजर' बताया। उनका कहना था कि यह समझौता भारत के विशाल बाजार तक पहुंच आसान बना देगा। बातचीत के दौरान ऊर्जा, कृषि-खाद्य, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाओं पर बात हुई।
पीयूष गोयल ने साल के अंत तक CEPA को पूरा करने का वादा किया
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत साल के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच व्यापार 2030 तक 4.77 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। यह साझेदारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है और इनमें क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।