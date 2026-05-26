भारत-कनाडा में महा-डील: 2030 के अंत तक 4.77 लाख करोड़ के व्यापार का लक्ष्य

मार्क कार्नी ने CEPA को बताया 'गेम चेंजर'

दोनों देश जल्द ही CEPA को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रख रहे हैं। इस समझौते से दोनों तरफ व्यापार और रोजगार के अवसरों में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। कार्नी ने इसे कनाडा के श्रमिकों और व्यवसायों के लिए 'गेम चेंजर' बताया। उनका कहना था कि यह समझौता भारत के विशाल बाजार तक पहुंच आसान बना देगा। बातचीत के दौरान ऊर्जा, कृषि-खाद्य, टेक्नोलॉजी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की संभावनाओं पर बात हुई।