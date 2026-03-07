देश में अभी नहीं बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें, सरकार ने दिया भरोसा

इजरायल और अमेरिका के संयुक्त रूप से ईरान पर हमला करने के बाद मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के बीच सरकार ने साफ किया है कि देश में फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पहले से बेहतर है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रखे जा सकते हैं। सरकार ने साफ किया कि LPG की कीमतों में बढ़ोतरी को पेट्रोल-डीजल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

भरोसा ऊर्जा भंडार मजबूत होने से बढ़ा भरोसा सरकारी सूत्रों के अनुसार, समीक्षा बैठकों में संकेत मिले हैं कि देश के ऊर्जा भंडार लगातार बेहतर हो रहे हैं। कुछ समय पहले तक LPG स्टॉक को लेकर चिंता जताई जा रही थी, लेकिन अब स्थिति काफी सुधरी हुई है। सरकार का कहना है कि ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति में सुधार होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर चिंता कम हुई है और यही वजह है कि सरकार ने इनकी कीमतें न बढ़ाने का भरोसा दोहराया है।

रणनीति कच्चे तेल के आयात में बदली रणनीति भारत ने कच्चे तेल के आयात को लेकर अपनी रणनीति बदली है। पहले 60 प्रतिशत कच्चा तेल ऐसे स्रोतों से आता था जो होर्मूज जलडमरूमध्य पर निर्भर नहीं थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर करीब 70 प्रतिशत हो गया है। यानी भारत ने अपने आयात स्रोतों को और विविध बनाया है। इससे वैश्विक तनाव या समुद्री मार्ग में रुकावट जैसी परिस्थितियों का असर कम करने में मदद मिल रही है और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत हुई है।

Advertisement