RAF के कई कर्मियों को 20 जुलाई की सुबह बांटी गई थी पैलेट गन

RAF के कई कर्मियों को 20 जुलाई की सुबह बांटी गई थी पैलेट गन- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 10:04 am Jul 28, 202610:04 am

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से भी हमला हुआ था, जिसमें कई छात्र बुरी तरह जख्मी हुए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की आंतरिक जांच में सामने आया है कि संसद मार्च से पहले सुबह कई RAF कर्मियों को पैलेट गन जारी की गई थी और 23 जुलाई को हथियार वापस लिए गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, पैलेट गन कर्मियों को जारी हुई थी, लेकिन चलाने का आदेश नहीं था।