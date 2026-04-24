पवन खेड़ा को बड़ा झटका: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ठुकराई अग्रिम जमानत याचिका

पवन खेड़ा पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप

पवन खेड़ा की परेशानियां अप्रैल 2026 में शुरू हुईं, जब उन्होंने दावा किया था कि सरमा के पास विदेश में संपत्ति है। इस दावे के बाद उन पर धोखाधड़ी और जालसाजी के कई आरोप लगाए गए।

पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपनी अर्जी देने को कहा, जहां आखिर में उनकी अपील खारिज हो गई। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि खेड़ा कहीं भागने वाले नहीं हैं और इस मामले में राजनीतिक दबाव भी है, लेकिन कोर्ट ने वकील की इन दलीलों को नहीं माना।