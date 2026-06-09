पटना के कोचिंग सेंटर में हुई गोलीबारी मामले में खान सर को राहत

पटना के कोचिंग सेंटर में हुई गोलीबारी मामले में खान सर को राहत, गिरफ्तारी पर रोक

लेखन गजेंद्र 09:52 am Jun 09, 202609:52 am

क्या है खबर?

बिहार के पटना में कोचिंग सेंटर के बाहर हुई गोलीबारी मामले में मशहूर यूट्यूब शिक्षक खान सर (फैसल खान) को राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने खान सर द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांचकर्ता खान से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन अंतरिम सुरक्षा लागू रहने तक उनकी गिरफ्तारी सहित कोई भी दंडात्मक या जबरदस्ती कार्रवाई नहीं हो सकेगी।