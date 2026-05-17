ओडिशा में ईंधन संकट से मचा हाहाकार, सरकार बोली- कल से पंपों पर लौटेगी रौनक

ओडिशा सरकार की साझा सवारी और कारपूलिंग की अपील

ईंधन की इस कमी ने लोगों की आजीविका पर गहरा असर डाला है। तटीय इलाकों में मछुआरे अपनी नावें नहीं चला पाए, ट्रक मालिकों को अपने हज़ारों ट्रक खड़े रखने पड़े और टैक्सी चालकों को भी ईंधन न मिलने के कारण अपनी रोजी-रोटी का नुकसान उठाना पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार लोगों को साझा सवारी (राइड-शेयरिंग) और कारपूलिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ताकि हालात जल्द सामान्य हो सकें।

एक अधिकारी ने इस बारे में कहा, "हमारे पास 13 दिनों का स्टॉक है और पारादीप में एक रिफाइनरी भी है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल है।" अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति बेहतर हो जाएगी।