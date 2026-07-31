पालम अग्निकांड: 9 मौतों के बाद खुला दिल्ली की आपातकालीन व्यवस्था का हैरान करने वाला सच
दिल्ली के आपातकालीन सिस्टम में कुछ गंभीर कमियां सामने आई हैं, ये बात हाल ही में हुई एक जांच में पता चली। यह जांच मार्च 2026 में पालम विहार में लगी उस भयानक आग के बाद की गई थी, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। जांच में सामने आया कि आग की शुरुआत शायद बिजली के शॉर्ट सर्किट से हुई थी।
फैक्टरी के अंदर ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैल गई। लोगों को बचाने वाली रेस्क्यू टीमों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक खास फायर ट्रक ऊपर लटक रहे अवैध केबलों और बैनरों में फंस गया था।
रिपोर्ट में अवैध केबल को जिम्मेदार ठहराया
रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार सिर्फ सड़कों पर जाम की वजह से ही नहीं घटी, बल्कि इसलिए भी धीमे हो गई क्योंकि शुरुआती तौर पर आए स्काइलिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया था। संभव है कि इसके बूम में तारें फंसी होने के कारण ऐसा हुआ हो, और अफसोस की बात ये है कि बचाव के लिए कोई बैकअप प्लान भी नहीं था।
रिपोर्ट ने अवैध केबल लगाने के लिए स्थानीय इंटरनेट ऑपरेटरों को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही शहर के अधिकारियों को संकरी गलियों और रास्तों को साफ न करने के लिए भी दोषी बताया है। इसके अलावा, यह भी सामने आया कि ब्रोंटो स्काइलिफ्ट चलाने वाले अफसरों को कभी कोई आधिकारिक ट्रेनिंग नहीं दी गई थी।
रिपोर्ट ने तुरंत कुछ सुधार करने की सिफारिशें भी की हैं, जैसे अफसरों को बेहतर ट्रेनिंग देना, ज्यादा स्टाफ भर्ती करना और केबल लगाने के नियमों को और सख्त बनाना।