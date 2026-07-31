पालम अग्निकांड: 9 मौतों के बाद खुला दिल्ली की आपातकालीन व्यवस्था का हैरान करने वाला सच

रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार सिर्फ सड़कों पर जाम की वजह से ही नहीं घटी, बल्कि इसलिए भी धीमे हो गई क्योंकि शुरुआती तौर पर आए स्काइलिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया था। संभव है कि इसके बूम में तारें फंसी होने के कारण ऐसा हुआ हो, और अफसोस की बात ये है कि बचाव के लिए कोई बैकअप प्लान भी नहीं था।

रिपोर्ट ने अवैध केबल लगाने के लिए स्थानीय इंटरनेट ऑपरेटरों को जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही शहर के अधिकारियों को संकरी गलियों और रास्तों को साफ न करने के लिए भी दोषी बताया है। इसके अलावा, यह भी सामने आया कि ब्रोंटो स्काइलिफ्ट चलाने वाले अफसरों को कभी कोई आधिकारिक ट्रेनिंग नहीं दी गई थी।

रिपोर्ट ने तुरंत कुछ सुधार करने की सिफारिशें भी की हैं, जैसे अफसरों को बेहतर ट्रेनिंग देना, ज्यादा स्टाफ भर्ती करना और केबल लगाने के नियमों को और सख्त बनाना।