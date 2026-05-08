दिल्ली की पूछताछ में पाकिस्तान के ISI मॉड्यूल का भंडाफोड़ (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ISI मॉड्यूल का भंडाफोड़, दिल्ली में मंदिर-ढाबा, सैन्य शिविर और पुलिस थाना थे निशाने पर

लेखन गजेंद्र 02:02 pm May 08, 202602:02 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विस इंटेलिजेंस (ISI) दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगह हमले की योजना बना रही थी। यह खुलासा तब हुआ, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शाहजाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़े 9 कथित सदस्यों से पूछताछ की। आरोपियों को 'गैंग बस्ट ऑपरेशन 2.0' के तहत कई राज्यों से गिरफ्तार किया गया था। यह जानकारी ऐसे समय पर सामने आई, जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को 22 अप्रैल को एक साल हुए हैं।