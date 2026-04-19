वडोदरा: मौत को मात देकर लौटा पान दुकानदार, अपहरण की मास्टरमाइंड निकली पत्नी!

फाल्गुनी और कौशिक शर्मा ने हमले की साजिश रची

पता चला कि गिरिशभाई की पत्नी फाल्गुनी और उसके पूर्व प्रेमी कौशिक शर्मा ने मिलकर पूरी योजना बनाई थी। उन्होंने इस हमले को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा। सी सी टी वी फुटेज और पुलिस की कड़ी जांच की वजह से अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी निकुंज अभी भी लापता है। शुरुआत में यह मामला सिर्फ एक लूटपाट और अपहरण का लग रहा था, लेकिन अब साफ हो गया है कि इसके पीछे एक अंदरूनी साजिश थी।