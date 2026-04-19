वडोदरा: मौत को मात देकर लौटा पान दुकानदार, अपहरण की मास्टरमाइंड निकली पत्नी!
वडोदरा के एक पान दुकानदार गिरिशभाई पटेल 8 अप्रैल को एक खौफनाक वारदात का शिकार होने के बावजूद सकुशल बच निकले। उन्हें अगवा किया गया, लूटा गया और एक नहर में फेंक दिया गया। गिरिशभाई किसी तरह एक खंभे से चिपके रहे और भोर होने तक वहीं छिपे रहे।
अगले दिन स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्होंने पुलिस को पूरा मामला बताया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी।
फाल्गुनी और कौशिक शर्मा ने हमले की साजिश रची
पता चला कि गिरिशभाई की पत्नी फाल्गुनी और उसके पूर्व प्रेमी कौशिक शर्मा ने मिलकर पूरी योजना बनाई थी। उन्होंने इस हमले को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को काम पर रखा। सी सी टी वी फुटेज और पुलिस की कड़ी जांच की वजह से अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी निकुंज अभी भी लापता है। शुरुआत में यह मामला सिर्फ एक लूटपाट और अपहरण का लग रहा था, लेकिन अब साफ हो गया है कि इसके पीछे एक अंदरूनी साजिश थी।