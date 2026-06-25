साइबर फ्रॉड का बढ़ता जाल: भारत ने गंवाए 55,000 करोड़ रुपये, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे भी नहीं बचे देश Jun 25, 2026

2020 से 2025 के बीच भारत को साइबर फ्रॉड में 55,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इस नुकसान का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा सिर्फ पिछले 2 सालों में ही हुआ है।

अधिकारियों को 2019 से 2025 के बीच 67 लाख से ज्यादा शिकायतें मिलीं, जिनमें से ज्यादातर हाल ही में दर्ज की गई हैं। इससे साफ पता चलता है कि साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और अपराधी अब ज्यादा बेखौफ हो रहे हैं।