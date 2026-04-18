कन्नूर कॉलेज में छात्र की मौत से हड़कंप: 7 कर्मचारियों का इस्तीफा, मुख्यमंत्री ने SIT जांच का आदेश दिया
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कन्नूर डेंटल कॉलेज के ऑर्थोडोंटिक्स विभाग के सात कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह कदम पहले साल के छात्र नितिन राज की दुखद मौत के बाद उठाया है।
नितिन राज की मौत के बाद कॉलेज में छात्रों ने भारी प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। वे इस मामले में जवाब और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। कॉलेज ने अभी तक इन इस्तीफों को मंजूर नहीं किया है।
केरल के मुख्यमंत्री ने SIT जांच का आदेश दिया है
नितिन राज की मौत से केरल भर के छात्र गहरे प्रभावित हुए हैं। छात्र संगठन SFI जैसे समूह विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। वे इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्याय की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए, केरल के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया है।