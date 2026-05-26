पर्यावरण NGO की CJI से अपील- टिप्पणी पर पुनर्विचार करें, संविधान का है सवाल देश May 26, 2026

कर्नाटक की एक पर्यावरण संस्था, परिसराकागी नावू, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से पर्यावरणविदों पर उनकी हालिया टिप्पणी पर फिर से विचार करने को कहा है। CJI ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 'हमें देश में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दीजिए जहां ये तथाकथित पर्यावरणवादी और कार्यकर्ता कहें कि यह प्रोजेक्ट अच्छा है, देश तरक्की कर रहा है, हमें यह प्रोजेक्ट चाहिए। सब कुछ आप अदालत में घसीटते हैं।' लेकिन संस्था ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि वे तरक्की या विकास के खिलाफ नहीं हैं। उनकी बस यही मांग है कि प्रोजेक्ट्स में पर्यावरण की सुरक्षा के सही उपाय किए जाएं, ताकि लंबे समय तक पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे।