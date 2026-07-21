विपक्ष ने CJP के समर्थन में राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाले की योजना बनाई है

CJP के समर्थन में आया विपक्ष, राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाले की बनाई योजना

लेखन भारत शर्मा 01:51 pm Jul 21, 202601:51 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मंगलवार दोपहर संसद से राष्ट्रपति भवन तक विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई है। यह मार्च दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में है। एक सांसद ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "हमने (मल्लिकार्जुन) खरगे जी के कक्ष में हुई बैठक में इस पर चर्चा की और संसद की कार्यवाही के आधार पर दोपहर में मार्च निकालने का अस्थायी निर्णय लिया है। सभी दल इसके लिए सहमत हैं।"