ONGC की बड़ी खोज! बंगाल के अशोकनगर में मिला तेल का खजाना, क्या बदल जाएगी भारत की ऊर्जा तस्वीर?
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कोलकाता के पास मौजूद अशोकनगर एक बड़ा तेल क्षेत्र है, जिसे ONGC ने साल 2018 में खोजा था। इस क्षेत्र में लगभग 240 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। पहले स्थानीय विवादों के कारण यहाँ काम रुक गया था। लेकिन, अब जब दुनिया भर में ईंधन आपूर्ति को लेकर चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो इस क्षेत्र पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ दोबारा उत्पादन शुरू होने से देश की आयातित तेल पर निर्भरता काफी कम हो सकती है।
अशोकनगर के बारे में सीतारमण से समिक भट्टाचार्य की मुलाकात
हाल ही में, 23 मई को सांसद समिक भट्टाचार्य ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अशोकनगर तेल क्षेत्र की उस क्षमता पर बात की, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल सकती है। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के 'सोनार बांग्ला' विजन का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसका मकसद इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देना है।