ONGC की बड़ी खोज! बंगाल के अशोकनगर में मिला तेल का खजाना, क्या बदल जाएगी भारत की ऊर्जा तस्वीर? देश May 26, 2026

कोलकाता के पास मौजूद अशोकनगर एक बड़ा तेल क्षेत्र है, जिसे ONGC ने साल 2018 में खोजा था। इस क्षेत्र में लगभग 240 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। पहले स्थानीय विवादों के कारण यहाँ काम रुक गया था। लेकिन, अब जब दुनिया भर में ईंधन आपूर्ति को लेकर चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो इस क्षेत्र पर फिर से ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ दोबारा उत्पादन शुरू होने से देश की आयातित तेल पर निर्भरता काफी कम हो सकती है।