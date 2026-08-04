ओमान मिसाइल हमले में मृत माने गए कैप्टन आशीष की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में सनसनीखेज दावा किया है

ओमान मिसाइल हमला: कैप्टन आशीष की पत्नी की सुप्रीम कोर्ट में गहार, कहा- वह जिंदा हैं

लेखन भारत शर्मा 07:14 pm Aug 04, 202607:14 pm

क्या है खबर?

ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले में मृत मान लिए गए व्यापारिक जहाज के कैप्टन आशीष कुमार (35) की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर चौंकाने वाला दावा किया है। बिहार के बेतिया निवासी कैप्टन आशीष की पत्नी अंशु ने दावा किया है कि उनके पति की मौत नहीं हुई है, बल्कि वे जीवित हैं और किसी विदेशी ताकत या अज्ञात गिरोह ने उन्हें अवैध रूप से बंधक बना रखा हैं।