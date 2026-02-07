राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स के चालक आज हड़ताल कर रहे हैं

देशभर में थमे ओला, उबर और रैपिडो के पहिए, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

ओला, उबर, रैपिडो और पोर्टर जैसे राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े चालकों ने शनिवार (7 फरवरी) को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इसके कारण कई भारतीय शहरों में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस विरोध प्रदर्शन को 'ऑल इंडिया ब्रेकडाउन' नाम दिया गया है। इसके तहत हजारों चालक कम से कम 6 घंटे के लिए अपने ऐप बंद कर देंगे, जिससे कैब सर्विसेज, ऑटो-रिक्शा, बाइक टैक्सी और ऐप-आधारित लॉजिस्टिक्स संचालन प्रभावित होंगे।