ओडिशा: राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई, खनन अधिकारी के घर से करोड़ों रुपये बरामद 

जांच

कल रिश्वत लेते पकड़ा गया था

सतर्कता विभाग ने यह छापेमारी तब की, जब मंगलवार रात को मोहंती को कटक में कोयला विक्रता से 30,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। मोहंती पर आरोप है कि उन्होंने कोयला डिपो के सुचारू संचालन और परिवहन परमिट जारी करने के बदले एक लाइसेंस प्राप्त व्यवसायी से रिश्वत मांगी थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद, सतर्कता अधिकारियों ने पटिया के श्रीविहार स्थित नेचर्स क्रेस्ट अपार्टमेंट, भद्रक के मथासाही में पैतृक घर और कटक कार्यालय में तलाशी ली है।