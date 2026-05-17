महंगाई भत्ते पर महा-खुशखबरी! ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार ने बढ़ाया DA

ओडिशा और तमिलनाडु का महंगाई भत्ता अब 60 प्रतिशत

ओडिशा में महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ गया है, जिससे यह 60 प्रतिशत हो गया है। इस बढ़ोतरी से करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। उन्हें बढ़ा हुआ भत्ता मई के वेतन के साथ मिलेगा। तमिलनाडु ने भी इसी तरह 58 प्रतिशत से बढ़ाकर अपना महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत कर दिया है। इसका फायदा करीब 16 लाख लोगों को मिलेगा। इस पर राज्य सरकार को हर साल करीब 12.3 अरब रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। वहीं बिहार ने अलग तरीका अपनाया है। वहाँ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जिसमें कुछ कर्मचारियों के लिए 9 प्रतिशत अंकों तक की बढ़ोतरी हुई है।