ओडिशा के सुंदरगढ़ में 2 ट्रकों की आमने-सामने टक्कर

ओडिशा के सुंदरगढ़ में 2 ट्रकों की आमने-सामने टक्कर, चालकों की जलकर मौत

लेखन गजेंद्र 01:20 pm Jun 16, 202601:20 pm

क्या है खबर?

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां 2 ट्रकों की आमने-सामने टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें जलकर दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई। हादसा कैंतारा में बीजू एक्सप्रेसवे पर हुआ। हादसे के समय 18 पहियों वाले 2 ट्रक भिड़े थे। घटना के समय हाइवे से गुजरने वाले राहगीरों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। उनके मौके पर पहुंचने से पहले ट्रकों में भीषण आग लग चुकी थी।