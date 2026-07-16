पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ जैसी स्थिति; एक श्रद्धालु की मौत, कई घायल

पिछले साल 2025 में भी, वार्षिक रथ यात्रा के दौरान गुंडिचा मंदिर के पास भगदड़ मच गई थी, जिसमें कम से कम 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

तब भगदड़ का कारण अनुष्ठान सामग्री से भरे 2 ट्रकों का मंदिर के पास भीड़भाड़ वाले सरधबली इलाके में दाखिल होने को बताया गया था।

यहां श्रद्धालु सुबह से 'पाहुदा' अनुष्ठान का इंतजार कर रहे थे, जिसमें देवताओं का चेहरा दिखता है।