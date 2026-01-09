ओडिशा की कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस
क्या है खबर?
ओडिशा में गुरुवार को कई कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके मद्देनजर शुक्रवार को भी हाई अलर्ट जारी रहा। पुलिस उपायुक्त खिलारी ऋषिकेश ज्ञानदेव ने बताया कि यह एक संवेदनशील मामला है, जिसे देखते हए सुरक्षा की दृष्टि से विशेष बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात किए गए हैं। साथ ही कटक समेत कई जिलों में लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है।
जांच
कल मिला था धमकी भरा ईमेल
पुलिस ने बताया कि गुरुवार को धमकी भरे ईमेल में ओडिशा के संबलपुर, कटक और देवगढ़ की कोर्ट को बम से उड़ाने की बात लिखी थी। हालांकि, इसमें किसी का नाम नहीं था। पुलिस ने ईमेल मिलते ही पूरे परिसर को खाली करा दिया था और जांच शुरू की थी। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। पुलिस गुमनाम ईमेल भेजने वाले का भी पता लगा रही है। पुलिस को भी राज्य में अलर्ट किया गया है।
धमकी
पंजाब में भी धमकी
ओडिशा के अलावा पंजाब के कई कोर्ट परिसर को भी धमकी भरे ईमेल मिले थे, जिसके चलते कोर्ट को खाली कराकर उसकी गहन जांच कराई गई है। धमकी मोगा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में को मिली थी। यहां भी पुलिस हाई अलर्ट पर है औऱ गहर जांच कर रही है। इससे पहले फिरोजपुर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी जांच अभियान चलाया गया था। इस दौरान सभी कोर्ट बंद करने के आदेश दिए गए थे, ताकि जांच हो सके।