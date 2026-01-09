ओडिशा की कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस

जांच

कल मिला था धमकी भरा ईमेल

पुलिस ने बताया कि गुरुवार को धमकी भरे ईमेल में ओडिशा के संबलपुर, कटक और देवगढ़ की कोर्ट को बम से उड़ाने की बात लिखी थी। हालांकि, इसमें किसी का नाम नहीं था। पुलिस ने ईमेल मिलते ही पूरे परिसर को खाली करा दिया था और जांच शुरू की थी। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। पुलिस गुमनाम ईमेल भेजने वाले का भी पता लगा रही है। पुलिस को भी राज्य में अलर्ट किया गया है।