ओडिशा में सेंटा क्लॉज की टोपी बेंच रहे युवक को खदेड़ा गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ओडिशा में सड़क किनारे सेंटा क्लॉज की टोपी बेच रहे लोगों को खदेड़ा

लेखन गजेंद्र 01:11 pm Dec 22, 202501:11 pm

क्या है खबर?

ओडिशा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क किनारे सेंटा क्लॉज की टोपी बें रहे लोगों को प्रताड़ित करते दिख रहा है। वीडियो में पीले रंग का कुर्ता पहने एक व्यक्ति कार से उतरता है और सड़क के किनारे लाल-सफेद टोपी बेच रहे लोगों से अपना सामान उठाने को कहता है। वीडियो किस शहर का है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह संभवत: गंजम जिले का बताया जा रहा है।