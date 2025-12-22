ओडिशा में सड़क किनारे सेंटा क्लॉज की टोपी बेच रहे लोगों को खदेड़ा
क्या है खबर?
ओडिशा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क किनारे सेंटा क्लॉज की टोपी बें रहे लोगों को प्रताड़ित करते दिख रहा है। वीडियो में पीले रंग का कुर्ता पहने एक व्यक्ति कार से उतरता है और सड़क के किनारे लाल-सफेद टोपी बेच रहे लोगों से अपना सामान उठाने को कहता है। वीडियो किस शहर का है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह संभवत: गंजम जिले का बताया जा रहा है।
प्रताड़ना
वीडियो में क्या कहा?
वीडियो में कार में सवार व्यक्ति टोपी विक्रेता से पूछता है कि तुम कहां से आए हो और उससे आधार कार्ड दिखाने को कहा है? विक्रेता खुद को राजस्थान से बताता है। इसके बाद युवक कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहां ये सब क्रिश्चियन नहीं चलेगा। वह कहता है कि अगर गरीब हो तो जगन्नाथ का सामान बेच, ये सब नहीं चलेगा। युवक उस विक्रेता से अनुमति के कागज भी दिखाने को कहता है।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
A poor mam was selling Santa caps for Christmas— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) December 22, 2025
A fringe goon came , started threatening and abusing him while saying that this is Hindu Rashtra, We will not let anyone celebrate Christian festivals.
Welcome to New Odisha under BJP.
