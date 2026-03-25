जगन्नाथ पुरी मंदिर में 48 साल बाद आज से खजाने की गिनती शुरू, जानिए सब कुछ

परंपरा

कड़ी सुरक्षा का इंतजाम

पहली बार सभी वस्तुओं की डिजिटल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और 3डी मैपिंग हो रही है, ताकि बहुमूल्य वस्तुओं का उचित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित हो। सबसे पहले खजाने में मौजूद चल वस्तुओं की गिनती और सत्यापन होगा। मौके पर राज्य द्वारा नियुक्त 2 रत्न विशेषज्ञ, मंदिर सेवक, सरकारी बैंक अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रतिनिधि मौजूद हैं। सोने के आभूषणों को पीले, चांदी को सफेद और अन्य वस्तुओं को लाल कपड़े में लपेटकर 6 विशेष बक्सों में रखा जा रहा है।