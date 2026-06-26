ओडिशा में भारतीय स्टेट बैंक को अपने 2 सफाईकर्मियों को 40 लाख का भुगतान करना होगा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

SBI ने सालों बाद 2 सफाईकर्मियों को नौकरी से हटाया, अब देने होंगे 40 लाख रुपये

लेखन गजेंद्र 03:20 pm Jun 26, 202603:20 pm

क्या है खबर?

ओडिशा की हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपने 2 सफाईकर्मियों को 20-20 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है। कोर्ट ने पाया कि सफाईकर्मियों ने 3 दशक तक बैंक में दिहाड़ी पर काम किया और बाद में उनको हटा दिया गया। कोर्ट ने SBI के 5 लाख रुपये के एकमुश्त निपटारे के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के युग में उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी।