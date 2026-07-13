ओडिशा में पत्नी ने मोबाइल से सिर पर हमला किया, पति की मौत

जांच

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

स्वप्नेश्वर के पिता ने अपने बेटे की मौत के लिए अपनी बहू को जिम्मेदार ठहराया और मामले की गहन जांच की मांग करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस यह पता लगा रही है कि स्वप्नेश्वर के ठीक होने के बाद उनकी मौत का कारण क्या है। वह परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है और मोबाइल डेटा खंगाल रही है।