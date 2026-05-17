NEET री-टेस्ट: 21 जून को बिना फीस फिर से दें परीक्षा, शहर भी बदलें

NEET अभ्यर्थी नए शहर का चुनाव कर सकते हैं

NEET के उम्मीदवार अपना पता अपडेट कर सकते हैं और दोबारा होने वाली इस परीक्षा के लिए दो नए शहरों का चुनाव भी कर सकते हैं। हालांकि, इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर आपका परीक्षा केंद्र बदल सकता है। इस बार परीक्षा की भाषा बदलने की इजाजत नहीं होगी। अगर आपको 3 मई की परीक्षा में कोई परेशानी हुई थी, तो 21 मई तक रिफंड के लिए एक नया 'मॉड्यूल' खोला जाएगा। आप अपनी शिकायतें सबूत के साथ NEET हेल्पडेस्क के ईमेल पर भेज सकते हैं।