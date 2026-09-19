राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर-राज्यीय परिषद के नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है

केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगने पर बैठकों में जाएंगे उपराज्यपाल, नियमों में हुआ संशोधन

लेखन भारत शर्मा 12:01 pm Sep 19, 202612:01 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर-राज्यीय परिषद के नियमों में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके तहत दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में उपराज्यपालों को परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा 9 सितंबर को अधिसूचित इस बदलाव को शुक्रवार को प्रकाशित किया गया है। यह संशोधन मई 1990 के मूल 'अंतर-राज्यीय परिषद आदेश' को बदलता है।