नोएडा में कंपनी कर्मचारियों का विरोध-प्रदर्शन हिंसक हुआ

नोएडा में कंपनी कर्मचारियों का विरोध-प्रदर्शन हिंसक हुआ, तोड़फोड़ और आगजनी

लेखन गजेंद्र 10:12 am Apr 13, 202610:12 am

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में पिछले कुछ दिनों से चल रहा श्रमिकों के आंदोलन ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया। यहां के सेक्टर 84 स्थित मदरसन कंपनी के सामने श्रमिकों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया और जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक वाहन में आग भी लगा दी गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं। अभी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।