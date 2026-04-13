नोएडा हिंसा: विवाद सुलझाने को उच्च स्तरीय कमेटी गठित, योगी आदित्यनाथ को नक्सली साजिश की आशंका

बयान कई जिलों में हाई अलर्ट जारी लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिक कल्याण सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन कुछ ताकतें इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्होंने कहा, "देश में नक्सलवाद लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन इसे फिर से जिंदा करने की कोशिश हो सकती है।" इसके बाद गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ समेत कई औद्योगिक जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया और अधिकारियों को 24 घंटे में कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

कमेटी विवाद सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनी प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर की अगुवाई में काम करेगी और नोएडा पहुंचकर संबंधित पक्षों से बातचीत शुरू कर चुकी है। सरकार के अनुसार, कमेटी हिंसा के कारणों और जिम्मेदार लोगों की भी जांच करेगी और जल्द अपनी सिफारिशें सौंपेगी, ताकि औद्योगिक शांति बहाल की जा सके।

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