जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने पर नोएडा की युवती पर FIR दर्ज (फाइल तस्वीर)

जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने पर नोएडा की युवती पर FIR दर्ज

लेखन गजेंद्र 07:31 pm Jul 30, 202607:31 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने पर एक युवती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। युवती की पहचान रुचिका सिंह के रूप में हुई है, जो नोएडा के सेक्टर-168 में रहती हैं। उनके खिलाफ जीरो FIR गाजियाबाद निवासी स्मृति सिंह ने एक्सप्रेस-वे थाने में दर्ज कराई है। स्मृति ने शिकायत दी है कि रुचिका ने 23 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी।