नोएडा के ममूरा में 5 मंजिला मकान में भीषण आग लगने के बाद लोगों को सीढ़ियों से बचाया गया

नोएडा के ममूरा में 5 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, 2 युवतियों की मौत

लेखन गजेंद्र 03:22 pm Jul 15, 202603:22 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे नोएडा के ममूरा में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। यहां के घने इलाके में 5 मंजिला इमारत में आग गई, जिसमें कई परिवार फंस गए। हादसा फेस-3 थाना क्षेत्र के सेक्टर-66 में हुआ। पुलिस और दमकल विभाग की मदद से करीब 50 लोगों को बचाया गया। हालांकि, हादसे में 2 युवतियों की जान चली गई। अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। मृतकों में एक 26 साल की महिला और दूसरा पुरुष है।