नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू हुआ उड़ानों का संचालन

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू हुआ उड़ानों का संचालन, 170 किसान बने पहले यात्री

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:08 am Jun 15, 202610:08 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार (15 जून) से कमर्शियल फ्लाइट सेवाएं शुरू हो गईं। एयरपोर्ट पर पहली उड़ान लखनऊ से पहुंची, जिसे इंडिगो ने संचालित किया। यह फ्लाइट सुबह 07:05 बजे लखनऊ से रवाना हुई और सुबह 08:05 बजे जेवर एयरपोर्ट पहुंची। इसके साथ ही एयरपोर्ट ने नियमित यात्री सेवाओं की शुरुआत कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही यहां से बेंगलुरु समेत कई अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू की जाएंगी।