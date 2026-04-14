नोएडा में घरेलू सहायिकाओं ने प्रदर्शन शुरू किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नोएडा में कर्मचारियों के बाद अब घरेलू सहायिकाओं का हंगामा, वेतन बढ़ाने की मांग लेकर प्रदर्शन

लेखन गजेंद्र 01:22 pm Apr 14, 202601:22 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे नोएडा में कर्मचारियों के बाद अब घर में काम-काज करने वाली सहायिकाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को सेक्टर 121 के क्लियो काउंटी में अधिक वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर कई महिलाएं सड़क पर उतर आईं। उन्होंने कहा कि जब तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगी। उन्होंने दूसरी कामकाजी महिलाओं को भी काम पर जाने से रोकना शुरू कर दिया है।