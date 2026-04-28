नोएडा में बुजुर्ग को 'साइबर सेल' का डर दिखाकर 85 लाख रुपये की ठगी देश Apr 28, 2026

नोएडा में एक 84 साल के बुजुर्ग को साइबर ठगों ने 85 लाख रुपये का चूना लगा दिया। इन धोखेबाजों ने पहले खुद को साइबर सेल का अधिकारी बताया और उन्हें एक फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने बुजुर्ग को बताया कि उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल मोबाइल फोन खरीदने के लिए हुआ है और अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग व बच्चों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। गिरफ्तारी की धमकी देकर ठगों ने बुजुर्ग को डराया और उनसे फिक्स्ड डिपॉजिट तुड़वाकर तथा शेयर बेचकर बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली।