हीरा कारोबारी नीरव मोदी को यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट से झटका, भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू
क्या है खबर?
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता आसान हो गया है। सोमवार को यूरोपीय मानवाधिकार कोर्ट (ECHR) ने उनको झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। मोदी ने अप्रैल 2026 में अपने प्रत्यर्पण को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए ECHR में याचिका दायर की थी। यह याचिका खारिज होने के बाद अब मोदी के अपील के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है और अब जल्द ही उनको भारत भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
कोर्ट
ब्रिटेन हाई कोर्ट से झटके के बाद पहुंचे थे ECHR
ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने मोदी की तमाम याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया था और उसके तत्काल प्रत्यर्पण के लिए दस्तावेजों को भारत को सौंपने का फैसला दिया था। तब हाई कोर्ट ने यह माना था कि जेल की स्थितियों और व्यवहार के संबंध में मोदी ने जो आपत्तियां उठाई हैं, उस पर भारत की ओर से दिए गए आश्वासन पर्याप्त थे। इसके बाद अप्रैल 2026 में मोदी ECHR के समक्ष पहुंचे थे।
अपील
मोदी ने मानवाधिकार कोर्ट में क्या बताया था?
मोदी ने ECHR में दावा किया था कि भारत में प्रत्यर्पण के बाद उनको यातना और खराब जेल से स्वास्थ्य बिगड़ने का डर है। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें भारत भेज दिया गया तो, उन पर पुलिस या जेल में यातना दी जाएगी। भारत की जेलों की स्थिति बहुत खराब है, जिससे उनके मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। उन्होंने संजय भंडारी को मिली राहत का उदाहण दिया था, जिसका ब्रिटेन की अदालत ने मानवीय आधार पर प्रत्यावर्तन रोका था।
आरोप
नीरव मोदी पर क्या है आरोप?
मोदी ने अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत कई बैंकों से कर्ज लिया और नहीं चुकाया। दोनों ने मिलकर बैंकों को लगभग 14,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया। मोदी मार्च, 2019 में भारत छोड़कर ब्रिटेन में जाकर रहने लगा था। उसके ऊपर धोखाधड़ी, मनीलॉन्ड्रिंग और सबूतों के छेड़छाड़ के आपराधिक मामले हैं, जिसकी जांच CBI और ED कर रही है। मोदी मार्च 2019 से लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है।